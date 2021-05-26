Минздрав хочет эвакуировать украинцев, которые лечатся в Беларуси

Министерство иностранных дел Украины и Министерство здравоохранения выпустили совместное заявление относительно украинских граждан, которые лечатся в Беларуси. Сейчас в стране лечатся более 20 украинских граждан.
Из-за того, что 26 мая авиасообщение между Украиной и Республикой Беларусь было прекращено, Минздрав и МИД сейчас решают логистический вопрос – как забрать украинских граждан, которые в данный момент лечатся в белорусских медицинских учреждениях.
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Что известно об украинцах, которые лечатся в Беларуси
Известно, что в настоящее время в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия). Еще 4 украинца проходят обследование.
Дипломаты и специалисты Минздрава готовы оказать максимальное содействие нашим гражданам в разработке оптимального маршрута следования в каждом конкретном случае, в частности учитывая состояние здоровья,
– говорится в сообщении.
Когда и почему закрыли авиасообщение с Беларусью
- С полуночи 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
- Накануне Госпогранслужбе поручили прекратить оформление пассажиров в таможенных пунктах аэропортов, следующих из Беларуси или в Беларусь.
- Так Украина ответила на задержание журналиста Романа Протасевича, которое произошло 23 мая.
- Тогда пилотам самолета, которым Протасевич летел из Афин в Вильнюс, белорусские диспетчеры приказали развернуться в Минск из-за якобы заминировании. При этом после посадки белорусские правоохранители обыскали самолет и задержали Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. А вот никакой взрывчатки не нашли.
- После задержания журналиста и его девушки мировое сообщество призвало отпустить их и наложить новые санкции на Беларусь. Ряд стран мира запретили авиасообщение с Минском.