Минздрав хочет эвакуировать украинцев, которые лечатся в Беларуси

Министерство иностранных дел Украины и Министерство здравоохранения выпустили совместное заявление относительно украинских граждан, которые лечатся в Беларуси. Сейчас в стране лечатся более 20 украинских граждан.

Из-за того, что 26 мая авиасообщение между Украиной и Республикой Беларусь было прекращено, Минздрав и МИД сейчас решают логистический вопрос – как забрать украинских граждан, которые в данный момент лечатся в белорусских медицинских учреждениях.

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Что известно об украинцах, которые лечатся в Беларуси

Известно, что в настоящее время в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия). Еще 4 украинца проходят обследование.

Дипломаты и специалисты Минздрава готовы оказать максимальное содействие нашим гражданам в разработке оптимального маршрута следования в каждом конкретном случае, в частности учитывая состояние здоровья,

– говорится в сообщении.

Когда и почему закрыли авиасообщение с Беларусью

С полуночи 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Накануне Госпогранслужбе поручили прекратить оформление пассажиров в таможенных пунктах аэропортов, следующих из Беларуси или в Беларусь.

Так Украина ответила на задержание журналиста Романа Протасевича, которое произошло 23 мая.

Тогда пилотам самолета, которым Протасевич летел из Афин в Вильнюс, белорусские диспетчеры приказали развернуться в Минск из-за якобы заминировании. При этом после посадки белорусские правоохранители обыскали самолет и задержали Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. А вот никакой взрывчатки не нашли.

После задержания журналиста и его девушки мировое сообщество призвало отпустить их и наложить новые санкции на Беларусь. Ряд стран мира запретили авиасообщение с Минском.

: для получения помощи нужно обратиться на "горячую линию" Посольства Украины в Беларуси по номеру +375 25 603 1184.