К концу 2021 доступ к вакцине против COVID-19 должны получить 100% граждан Украины. По меньшей мере, такого результата хотел бы достичь министр здравоохранения Максим Степанов.

В эфире "Свободы слова" 8 февраля глава Министерства здравоохранения в очередной раз подчеркнул, что вакцинироваться украинцы смогут бесплатно.

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Что сказал Степанов о доступе украинцев к вакцинам

"Мы хотим для 100% населения обеспечить доступ к вакцине против COVID-19 до конца 2021", – заявил министр.

Правительство разработало для реализации этой цели дорожную карту – это "Национальный план вакцинации" с четко определенными этапами и логистикой.

На первом этапе вакцинируем 367 тысяч человек. Мы ожидаем начало вакцинации с 15 февраля – теоретически, это может быть 15 – 16 февраля. После 15 февраля – это не значит 1 марта,

– уточнил он.

Собственно, в феврале Украина должна получить две вакцины – 117 тысяч доз Pfizer в рамках инициативы COVAX и около 1 миллиона доз AstraZeneca. Вакцинация будет добровольной и бесплатной.

На первых четырех этапах вакцинироваться смогут "граждане, которые входят в различные группы риска, либо по профессиональному признаку, либо по возрасту, либо те, которые имеют сопутствующие заболевания".



Главное о вакцинации в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Здесь стоит заметить, что в этот же день, 8 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для некоторых вакцинация может стать обязательной – речь о людях, которые "работают на государство и получают от него деньги".