Минздрав инициирует отстранение руководителей больниц, где продавали COVID-сертификаты

Наказывать будут не только тех людей, которые пользуются купленными COVID-сертификатами. Минздрав инициирует отстранение руководителей тех медицинских учреждений, сотрудники которых были привлечены к продаже поддельных документов.

Только вчера, 8 декабря, в Донецкой области разоблачили 2 группы по продаже фейковых COVID-сертификатов. Об этом во время брифинга сказал заместитель главы Минздрава и главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин.

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Регулярно правоохранители сообщают о разоблачении злоумышленников, которые изготавливают документы о прививках. Только вчера в Донецкой области разоблачили две такие группы. Обидно констатировать, но речь идет также о причастности медицинских работников. Напоминаю, что министерство инициирует отстранение руководителей тех медицинских учреждений, сотрудники которых были привлечены к продаже COVID-документов,

– заявил Кузин.

Санитарный врач также обратился ко всем, кто приобрел фальшивые документы. Он подчеркнул, что такие люди "покупают не справку, а риск госпитализации или смерти в результате коронавируса".

Ранее в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" министр здравоохранения Виктор Ляшко также рассказал, что главных врачей учреждений также будут отстранять от работы, если в их учреждении будут зафиксированы махинации с документами.

Во всех больницах, где есть уголовные производства (в отношении поддельных сертификатов – 24 канал), Министерство здравоохранения делает представление на отстранение на период расследования как врача, так и главного врача, – сообщил Виктор Ляшко.

Для выявления подделок привлечено 5 структур

Виктор Ляшко отметил, что с проблемой фальшивых COVID-сертификатов удается бороться совместными усилиями:

Национальной полиции;

Службы безопасности Украины;

кибербезопасности;

Министерства здравоохранения;

Министерства цифровой трансформации.

Интервью Виктора Ляшко программе "Первые лица" на 24 канале: смотрите видео