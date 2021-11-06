О результатах конкурса объявил глава Минздрава Виктор Ляшко в ходе встречи с журналистами 5 ноября.

Интересно Профсоюз просит Минздрав отсрочить отстранение невакцинированных учителей

Результаты конкурса

Наталья Гусак была одной из трех кандидаток на пост главы Нацслужбы здоровья. Виктор Ляшко говорит, что видит в этой должности не визионера, а человека с менеджерским опытом.

Я хотел бы на этом посту видеть человека со стороны, которая не была в НСЗУ. Потому и по результатам собеседования, и по результатам общения со всеми наблюдателями я выбрал Наталью Гусак,

– объяснил глава Минздрава.

Конкурс состоял из двух этапов. Первый проходил при участии международных экспертов и работников Минздрава, а на втором этапе проводилось личное собеседование с главой министерства.

Кто такая Наталья Гусак