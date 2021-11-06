О результатах конкурса объявил глава Минздрава Виктор Ляшко в ходе встречи с журналистами 5 ноября.
Интересно Профсоюз просит Минздрав отсрочить отстранение невакцинированных учителей
Результаты конкурса
Наталья Гусак была одной из трех кандидаток на пост главы Нацслужбы здоровья. Виктор Ляшко говорит, что видит в этой должности не визионера, а человека с менеджерским опытом.
Я хотел бы на этом посту видеть человека со стороны, которая не была в НСЗУ. Потому и по результатам собеседования, и по результатам общения со всеми наблюдателями я выбрал Наталью Гусак,
– объяснил глава Минздрава.
Конкурс состоял из двух этапов. Первый проходил при участии международных экспертов и работников Минздрава, а на втором этапе проводилось личное собеседование с главой министерства.
Кто такая Наталья Гусак
- В настоящее время она работает заместителем председателя Черновицкой облгосадминистрации, на должности – с 2020 года. Там она как раз курирует медицинское направление, а также возглавляет госпитальный совет.
- Ранее Наталья Гусак была региональным координатором поддержки реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
- Согласно декларации, Наталья Гусак замужем. Вместе с Юрием Гусаком они воспитывают трех дочерей. Муж чиновницы занимается предпринимательской деятельностью. Семья Гусаков проживает в Черновцах.