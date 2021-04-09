Минздрав изменил протокол лечения коронавируса в Украине
Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19. Включили еще один препарат для лечения тяжелых пациентов.
Источник:24 Канал
Об этом во время брифинга сообщила первая заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк. По ее словам, изменения внесли еще 6 апреля.
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Новый препарат
6 апреля приказом №638 были утверждены изменения в протокол лечения COVID-19. Добавлен тоцилизумаб для лечения пациентов с критическим течением COVID-19,
– рассказала она.
Кроме того, изменили дозировку этого препарата для пациентов с тяжелым и критическим течением инфекции: рекомендуемая доза после внесения изменений составляет 8 мг на 1 кг массы тела однократно, тогда как ранее рекомендовалось двукратное введение по 400 мг. В случае прогрессирования дыхательной недостаточности врачи могут рассмотреть введение больших доз кортикостероидов.
Что известно о тоцилизумабе
- Этот препарат относится к группе иммунодепрессантов.
- Он уменьшает активность иммунной системы.
- Его используют для лечения артритов различной тяжести.
Применение антибиотиков
Также обновили рекомендации по назначению антибактериальной терапии коинфекции и суперинфекции.
Напоминаем, что пациентам с подозреваемым или подтвержденным COVID-19 с легким ходом запрещено назначать антибактериальные препараты с профилактической целью,
– подчеркнула Садовяк.
Пациентам с течением средней тяжести COVID-19 запрещено назначать антибактериальную терапию без клинического подозрения или наличия бактериальной инфекции.
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