Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19. Включили еще один препарат для лечения тяжелых пациентов.

Об этом во время брифинга сообщила первая заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк. По ее словам, изменения внесли еще 6 апреля.

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Новый препарат

6 апреля приказом №638 были утверждены изменения в протокол лечения COVID-19. Добавлен тоцилизумаб для лечения пациентов с критическим течением COVID-19,

– рассказала она.

Кроме того, изменили дозировку этого препарата для пациентов с тяжелым и критическим течением инфекции: рекомендуемая доза после внесения изменений составляет 8 мг на 1 кг массы тела однократно, тогда как ранее рекомендовалось двукратное введение по 400 мг. В случае прогрессирования дыхательной недостаточности врачи могут рассмотреть введение больших доз кортикостероидов.

Что известно о тоцилизумабе

Этот препарат относится к группе иммунодепрессантов.

Он уменьшает активность иммунной системы.

Его используют для лечения артритов различной тяжести.

Применение антибиотиков

Также обновили рекомендации по назначению антибактериальной терапии коинфекции и суперинфекции.

Напоминаем, что пациентам с подозреваемым или подтвержденным COVID-19 с легким ходом запрещено назначать антибактериальные препараты с профилактической целью,

– подчеркнула Садовяк.

Пациентам с течением средней тяжести COVID-19 запрещено назначать антибактериальную терапию без клинического подозрения или наличия бактериальной инфекции.