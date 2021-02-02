Минздрав может изменить план вакцинации, чтобы президент и премьер сделали прививки первыми
Министерство здравоохранения предлагает внести изменения в план вакцинации, чтобы представители органов власти сделали прививку от коронавируса первыми и тем самым стали примером для украинцев.
Источник: 24 канал
Политики могут убедить людей вакцинироваться
Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Завтрака с 1+1 рассказал, что планирует вакцинироваться против коронавируса. По его словам, также хочет сделать прививку президент Владимир Зеленский.
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Степанов отметил, что Владимир Зеленский может собственным примером показать, что вакцинация важна и ее необходимо делать. Это поможет увеличить процент людей, которые готовы вакцинироваться.
"Надо внести изменения в план вакцинации"
Коротко о предстоящей вакцинации против COVID-19 в Украине
по данным Минздрава
- Уже в феврале 2021 году Украина получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech. 2
- Первыми вакцину должны получить медицинские работники.
- Известно, что вакцинация будет добровольной.
Этапы вакцинации / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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