Министерство здравоохранения предлагает внести изменения в план вакцинации, чтобы представители органов власти сделали прививку от коронавируса первыми и тем самым стали примером для украинцев.

Источник: 24 канал

Политики могут убедить людей вакцинироваться

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Завтрака с 1+1 рассказал, что планирует вакцинироваться против коронавируса. По его словам, также хочет сделать прививку президент Владимир Зеленский.

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Степанов отметил, что Владимир Зеленский может собственным примером показать, что вакцинация важна и ее необходимо делать. Это поможет увеличить процент людей, которые готовы вакцинироваться.

"Надо внести изменения в план вакцинации"

Максим Степанов – глава Минздрава “Надо внести изменения в план вакцинации для того, чтобы и президент, и премьер-министр могли вакцинироваться. Потому что план не предусматривает прививки органов власти. Я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы увеличить доверие к вакцинации”.

Коротко о предстоящей вакцинации против COVID-19 в Украине

по данным Минздрава

Уже в феврале 2021 году Украина получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech. 2

Первыми вакцину должны получить медицинские работники.

Известно, что вакцинация будет добровольной.

Обратите внимание! Национальный календарный план вакцинации населения против коронавируса уже утвердили. Всего он предусматривает 5 этапов.

Этапы вакцинации / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала