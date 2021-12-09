Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время брифинга. Ранее Минздрав назвал лидера: в городе Киеве вакцинировали более половины взрослого населения.

К теме Есть ли штамм коронавируса Омикрон в Украине: отчет Минздрава

За сутки против коронавируса вакцинировали более 178 тысяч человек

За сутки 8 декабря в Украине вакцинировали от коронавируса 178 796 человек. Для 69 267 человек это была первая доза, полную иммунизацию получили 109 529 человек.

Со старта вакцинальной кампании – 24 февраля – прививки против COVID-19 в Украине получили более 26 миллионов человек.

8 декабря работали:

916 мобильных бригад по иммунизации,

3 264 пункта прививки

471 центр вакцинации населения.

С 9 декабря невакцинированных госслужащих и соцработников отстранят

Отметим, что с 9 декабря начинают отстранять от работы социальных работников и государственных служащих, у которых нет прививки против коронавируса. Именно в этот день вступил в силу соответствующий приказ Минздрава.

Без сохранения зарплаты отстранят тех работников, у которых нет документа о прививке как минимум одной дозой вакцины, сертификата или справки о выздоровлении от COVID-19 или справки о противопоказаниях к прививке.

Интересно Больше 100 лет: старейшая одесситка вакцинировалась Pfizer

Какая ситуация с коронавирусом в Украине:

По состоянию на 9 декабря в Украине было выявлено 3 532 357 случаев коронавируса.

От болезни умерли 89 901.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 24 547 человек, летальных исходов было 465.

Болезнь побороли более 3 миллионов 130 тысяч человек.

Узнайте о том, как отличить коронавирус от гриппа: видео