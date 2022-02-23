Минздрав не выдавал приказ об эвакуации больниц Киева и восточных городов
Источник:фейсбук Виктора Ляшко
В учреждения здравоохранения рассылают якобы приказ Министерства здравоохранения об эвакуации медучреждений из столицы. Однако глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что это фейк.
В сети распространяют фейковый приказ Минздрава
Виктор Ляшко опроверг эту информацию и заверил, что все медицинские учреждения работают в штатном режиме.
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Все содержание несуществующего приказа фейковое. Учреждения здравоохранения работают в штатном режиме и оказывают медицинскую помощь пациентам,
– отметил Ляшко.
Ляшко предупредил, что это фейк, подобного приказа не было / Фото Бабель
Медучреждения работают в штатном режиме
Ляшко отметил, что учреждения здравоохранения работают в штатном режиме и оказывают медицинскую помощь пациентам.
Глава Минздрава напомнил, что действующие приказы публикуются только на официальном сайте Министерства здравоохранения.
Полный текст публикации Виктора Ляшко
Сейчас распространяется фейковый приказ Министерства здравоохранения с якобы моей подписью относительно утвержденных мероприятий по эвакуации в лечебных учреждениях города Киева и других городов.
Подчеркиваю! Все содержание несуществующего приказа фейковое.
Учреждения здравоохранения работают в штатном режиме и оказывают медицинскую помощь пациентам.
Все действующие приказы публикуются только на официальном сайте Министерства здравоохранения по ссылке: https://moz.gov.ua
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