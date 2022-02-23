Минздрав не выдавал приказ об эвакуации больниц Киева и восточных городов

В учреждения здравоохранения рассылают якобы приказ Министерства здравоохранения об эвакуации медучреждений из столицы. Однако глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что это фейк.

В сети распространяют фейковый приказ Минздрава

Виктор Ляшко опроверг эту информацию и заверил, что все медицинские учреждения работают в штатном режиме.

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Все содержание несуществующего приказа фейковое. Учреждения здравоохранения работают в штатном режиме и оказывают медицинскую помощь пациентам,

– отметил Ляшко.

Ляшко предупредил, что это фейк, подобного приказа не было / Фото Бабель

Медучреждения работают в штатном режиме

Ляшко отметил, что учреждения здравоохранения работают в штатном режиме и оказывают медицинскую помощь пациентам.

Глава Минздрава напомнил, что действующие приказы публикуются только на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Полный текст публикации Виктора Ляшко

Сейчас распространяется фейковый приказ Министерства здравоохранения с якобы моей подписью относительно утвержденных мероприятий по эвакуации в лечебных учреждениях города Киева и других городов.

Подчеркиваю! Все содержание несуществующего приказа фейковое.

Учреждения здравоохранения работают в штатном режиме и оказывают медицинскую помощь пациентам.

Все действующие приказы публикуются только на официальном сайте Министерства здравоохранения по ссылке: https://moz.gov.ua

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