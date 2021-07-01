Почему накопление средств – не лучший вариант

Более половины этой суммы, а именно 8,9 миллиарда гривен накопили на своих счетах 129 заведений. Эти средства могли использовать на закупку оборудования, лекарств или поднятие зарплат медицинским работникам.

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Остатки средств

По типам помощи больше всего средств сосредоточено на счетах учреждений, оказывающих вторичную (специализированную) медицинскую помощь — 11,8 миллиарда гривен (с января сумма выросла на 1,5 миллиарда гривен).

Учреждения экстренной медицинской помощи не использовали 4,1 миллиарда гривен, первичной – 1,7 миллиарда гривен.

Поставщики медицинских услуг продолжают накапливать средства на счетах. Эти средства могли бы быть направлены как на обновление материально-технической базы учреждений, так и на повышение уровня оплаты труда медицинских работников,

– заявил заместитель министра финансов Роман Ермолычев.

В то же время он добавил, что есть также и положительные сдвиги. Так, например, отдельные центры экстренной медицинской помощи направляют накопленные остатки на закупку автомобилей скорой медицинской помощи.

Внимание! В Минфине напомнили, что ведомство постоянно получает запросы об увеличении объемов финансирования сферы здравоохранения. В то же время накопление средств на счетах учреждений здравоохранения и их увеличение говорят о неэффективности использования имеющихся ресурсов.



Распределение средств в медицинских учреждениях Украины / Инфографика Минфина

Минздраву следует рационально использовать ресурсы

Ермолычев напомнил, что министр финансов Сергей Марченко и бывший министр здравоохранения Максим Степанов ранее неоднократно конфликтовали.

Степанов требовал увеличения расходов на медицину в госбюджете, а Марченко обращал внимание на то, что учреждения здравоохранения не используют все предусмотренные им средства.

К слову, Владимир Зеленский подписал Указ №261/2021, который предусматривает повышение конкурентоспособности больниц и обеспечение дополнительных гарантий для медиков. Поэтому, правительство должно проработать вопрос о повышении заработных плат в сфере здравоохранения: