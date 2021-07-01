Минздрав неэффективно использует деньги: в Минфине не видят смысла увеличивать бюджет

По состоянию на 1 апреля на счетах 2431 учреждения здравоохранения было 17,7 миллиарда гривен бюджетных средств. Это на 0,8 миллиарда гривен больше, чем на начало года. Значительные остатки средств на счетах медицинских учреждений могут свидетельствовать о неэффективном использовании ими бюджетных средств.

Почему накопление средств – не лучший вариант

Более половины этой суммы, а именно 8,9 миллиарда гривен накопили на своих счетах 129 заведений. Эти средства могли использовать на закупку оборудования, лекарств или поднятие зарплат медицинским работникам.

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Остатки средств

По типам помощи больше всего средств сосредоточено на счетах учреждений, оказывающих вторичную (специализированную) медицинскую помощь — 11,8 миллиарда гривен (с января сумма выросла на 1,5 миллиарда гривен).

Учреждения экстренной медицинской помощи не использовали 4,1 миллиарда гривен, первичной – 1,7 миллиарда гривен.

Поставщики медицинских услуг продолжают накапливать средства на счетах. Эти средства могли бы быть направлены как на обновление материально-технической базы учреждений, так и на повышение уровня оплаты труда медицинских работников,

– заявил заместитель министра финансов Роман Ермолычев.

В то же время он добавил, что есть также и положительные сдвиги. Так, например, отдельные центры экстренной медицинской помощи направляют накопленные остатки на закупку автомобилей скорой медицинской помощи.

В Минфине напомнили, что ведомство постоянно получает запросы об увеличении объемов финансирования сферы здравоохранения. В то же время накопление средств на счетах учреждений здравоохранения и их увеличение говорят о неэффективности использования имеющихся ресурсов.



Распределение средств в медицинских учреждениях Украины / Инфографика Минфина

Минздраву следует рационально использовать ресурсы

Ермолычев напомнил, что министр финансов Сергей Марченко и бывший министр здравоохранения Максим Степанов ранее неоднократно конфликтовали.

Степанов требовал увеличения расходов на медицину в госбюджете, а Марченко обращал внимание на то, что учреждения здравоохранения не используют все предусмотренные им средства.

К слову, Владимир Зеленский подписал Указ №261/2021, который предусматривает повышение конкурентоспособности больниц и обеспечение дополнительных гарантий для медиков. Поэтому, правительство должно проработать вопрос о повышении заработных плат в сфере здравоохранения: