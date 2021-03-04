Министерство здравоохранения Украины не разглашает данные о цене вакцины против коронавируса, ее производителей и поставщиков на требование производителя.

Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на брифинге 4 марта пояснила, что разглашение может привести к штрафам и расторжению контракта.

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"Хочу сразу сделать разъяснения для СМИ относительно конфиденциальности соглашений, которые касаются закупки вакцин. Действительно, приказ Министерства здравоохранения от 18 февраля этого года, которым было распределено количества вакцин по регионам, содержит требование к руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения областей Украины и города Киева" дословно: "Обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины против острой респираторной болезни COVID-19", – пояснила Светлана Шаталова.

Она добавила, что такое требование обусловлено положениями соглашения, заключенного между Министерством здравоохранения и специализированной международной организацией "Crown agents", которая уполномочена осуществлять закупки вакцины.

Эти жесткие требования относительно конфиденциальности являются вовсе не прихотью Министерства. Они инициированы именно производителями вакцины. И за нарушение таких требований предусмотрены крупные штрафные санкции или даже расторжение контрактов,

– заявила заместитель главы Минздрава.

Также по ее словам, "такие договоры, содержащие условия о конфиденциальности, подписывают все страны мира, которые централизованно осуществляющим закупки иммунобиологических препаратов от коронавируса".