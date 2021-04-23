Рекомендации Министерства здравоохранения обнародовал главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга. Главные предостережения касаются посещения храмов, особенно осторожными советуют быть пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания.
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Что Минздрав рекомендует церквям:
- Призвать верующих слушать богослужение в режиме "онлайн".
- Уменьшить продолжительность благословения в храмах.
- Установить ограничение на количество людей в храмах и соблюдать дистанцию в 1,5 метра на улице.
- Рекомендовать посещать обряд посвящения пищи только 1 человеку из семьи.
- Двери в храмы должны зафиксировать, чтобы они были постоянно открыты.
Рекомендации для населения Украины:
- пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов,
- лучше освятить праздничную корзину под открытым небом,
- воздержаться от посещений родственников и друзей,
- в храм лучше, чтобы шел только один член семьи.
Степанов предупреждал, что после праздников возможен всплеск
Отметим, ранее о том, что дополнительных ограничений на Пасху не будет, сообщил и глава Минздрава Максим Степанов. Он отметил, что ситуация в Украине с заболеваемостью коронавирусом прошла уже свой пик. Однако после праздников может быть новый всплеск болезни, ведь именно на праздники люди могут игнорировать карантин.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине?
По состоянию на 23 апреля в Украине обнаружили 2 миллиона 4 тысяч 630 случаев коронавируса, из них 41 700 – летальные. Выздоровели более 1 миллиона 552 тысячи человек. За последние сутки болезнь диагностировали у 14 277 человек, 434 человека умерли.
Данные СНБО