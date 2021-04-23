Рекомендации Министерства здравоохранения обнародовал главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга. Главные предостережения касаются посещения храмов, особенно осторожными советуют быть пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания.

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Что Минздрав рекомендует церквям:

Призвать верующих слушать богослужение в режиме "онлайн".

Уменьшить продолжительность благословения в храмах.

Установить ограничение на количество людей в храмах и соблюдать дистанцию ​​в 1,5 метра на улице.

Рекомендовать посещать обряд посвящения пищи только 1 человеку из семьи.

Двери в храмы должны зафиксировать, чтобы они были постоянно открыты.

Рекомендации для населения Украины:

пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов,

лучше освятить праздничную корзину под открытым небом,

воздержаться от посещений родственников и друзей,

в храм лучше, чтобы шел только один член семьи.

Степанов предупреждал, что после праздников возможен всплеск

Отметим, ранее о том, что дополнительных ограничений на Пасху не будет, сообщил и глава Минздрава Максим Степанов. Он отметил, что ситуация в Украине с заболеваемостью коронавирусом прошла уже свой пик. Однако после праздников может быть новый всплеск болезни, ведь именно на праздники люди могут игнорировать карантин.