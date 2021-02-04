Минздрав объявил тендер на исследование поведения геев в Украине
Министерство здравоохранения Украины объявило тендер на проведение "исследование биоповедения среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году".
Источник: Государственные закупки
Подробности исследования
Победитель тендера получит 10 миллионов гривен на проведение исследования. Цель исследования: узнать, как ВИЧ и ИППП распространяются среди геев.
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Деньги на тендер Украине выделил Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) с проекта "Чрезвычайный план президента США для оказания помощи в связи со СПИДом" (PEPFAR). На основе полученной информации в Украине планируют разработать программу профилактики ВИЧ.
Условия проведения
Выводы научной работы должны базироваться на анализе данных 6900 граждан Украины с 16 разных городов. Участников опросят (в ходе интервью и анкетирования), а также примут в них анализы крови.
Разъяснение ЦОС
Из-за значительной огласки и резонанса Центр общественного здоровья опубликовал объяснение к тендеру.
Это исследование биоповедения позволит получить данные о:
- распространенности ВИЧ и других социально опасных инфекций;
- поведенческих факторах, связанных с риском распространенности заболевания;
- использовании этой группой услуг по профилактике ВИЧ;
- поможет оценить уровень доступа к программам профилактики и уровень стигмы.
Информация ЦОС
В Минздраве также сообщили, что на 2022-2023 годы также запланировано провести исследования биоповедения среди осужденных и трансгендерных людей.
В Украине, по данным ЦОС, в 2020 году ВИЧ заболело 15 659 человек. Во время разнополого секса болезнь передалась в 9 584 случаях, однополом – в 393.
Где сдать тест на ВИЧ
Тестирование на ВИЧ в Украине доступно. Вы можете сделать тест на ВИЧ:
- у своего семейного врача, педиатра или терапевта,
- в центрах профилактики и борьбы со СПИДом,
- представительствах профильных общественных организаций,
- в мобильных амбулаториях и других заведениях,
- вы можете сделать тест самостоятельно, купив экспресс-тест на ВИЧ в аптеке.
Информация Минздрава
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