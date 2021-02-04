Министерство здравоохранения Украины объявило тендер на проведение "исследование биоповедения среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году".

Источник: Государственные закупки

Подробности исследования

Победитель тендера получит 10 миллионов гривен на проведение исследования. Цель исследования: узнать, как ВИЧ и ИППП распространяются среди геев.

Также по теме: Минкульт закупил комиксы о лесбиянках для школьных библиотек в Украине

Деньги на тендер Украине выделил Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) с проекта "Чрезвычайный план президента США для оказания помощи в связи со СПИДом" (PEPFAR). На основе полученной информации в Украине планируют разработать программу профилактики ВИЧ.

Условия проведения

Выводы научной работы должны базироваться на анализе данных 6900 граждан Украины с 16 разных городов. Участников опросят (в ходе интервью и анкетирования), а также примут в них анализы крови.

Разъяснение ЦОС

Из-за значительной огласки и резонанса Центр общественного здоровья опубликовал объяснение к тендеру.

Это исследование биоповедения позволит получить данные о:

распространенности ВИЧ и других социально опасных инфекций;

поведенческих факторах, связанных с риском распространенности заболевания;

использовании этой группой услуг по профилактике ВИЧ;

поможет оценить уровень доступа к программам профилактики и уровень стигмы.

Информация ЦОС

В Минздраве также сообщили, что на 2022-2023 годы также запланировано провести исследования биоповедения среди осужденных и трансгендерных людей.

В Украине, по данным ЦОС, в 2020 году ВИЧ заболело 15 659 человек. Во время разнополого секса болезнь передалась в 9 584 случаях, однополом – в 393.

Где сдать тест на ВИЧ

Тестирование на ВИЧ в Украине доступно. Вы можете сделать тест на ВИЧ: