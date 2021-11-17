Раньше в стандарте не было условий относительно возраста пациента. Людей со средней тяжестью госпитализировали лишь при наличии тревожных симптомов.
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Так, ранее пациентов со средним течением COVID-19 забирали в больницы только при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности – увеличение частоты дыхательных движений выше нормы, кровохарканье, сатурация менее 93%.
Теперь же будут госпитализировать всех пациентов 60 + со средней тяжестью течения болезни. В ведомстве отметили, что стандарты обновили с целью уменьшения уровня смертности больных среди этой возрастной группы.
К слову, медики частных учреждений здравоохранения также смогут получать страховые выплаты при инвалидности или смерти, которая наступила в результате COVID-19 при исполнении профессиональных обязанностей. Ранее это касалось только работников государственных и коммунальных учреждений.
Симптомы COVID-19, свидетельствующие о необходимости госпитализации
Перечень симптом и состояний, при которых пациенту может потребоваться госпитализация:
- боль в грудной клетке;
- тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;
- сатурация с уровнем кислорода в крови менее чем 92% (для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр);
- нарушение сознания;
- другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.