Минздрав обновил стандарты госпитализации пациентов с COVID-19: что изменилось

Министерство здравоохранения Украины изменило стандарт госпитализации пациентов с коронавирусом. Теперь стационарному лечению подлежат украинцы в возрасте от 60 лет, у которых болезнь протекает в средней тяжести.

Раньше в стандарте не было условий относительно возраста пациента. Людей со средней тяжестью госпитализировали лишь при наличии тревожных симптомов.

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Так, ранее пациентов со средним течением COVID-19 забирали в больницы только при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности – увеличение частоты дыхательных движений выше нормы, кровохарканье, сатурация менее 93%.

Теперь же будут госпитализировать всех пациентов 60 + со средней тяжестью течения болезни. В ведомстве отметили, что стандарты обновили с целью уменьшения уровня смертности больных среди этой возрастной группы.

К слову, медики частных учреждений здравоохранения также смогут получать страховые выплаты при инвалидности или смерти, которая наступила в результате COVID-19 при исполнении профессиональных обязанностей. Ранее это касалось только работников государственных и коммунальных учреждений.

Симптомы COVID-19, свидетельствующие о необходимости госпитализации

Перечень симптом и состояний, при которых пациенту может потребоваться госпитализация: