Министерство здравоохранения обвиняет госпредприятие "Медицинские закупки" в срыве закупок лекарств и медизделий на сумму 950 миллионов гривен.

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

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По ее словам, с начала Минздрав работало над решением серьезной проблемы, возникшей вследствие многочисленных срывов закупок, которые допустило государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

Светлана Шаталова "Сегодня я могу, наконец, сказать, что мы нашли все необходимые решения, как компенсировать по меньшей мере главные направления по дефициту лекарственных средств и медицинских изделий, образовавшихся вследствие безответственной работы предприятия".

Она отметила, что Минздрав считает виновным в этом руководителя ГП "Медицинские закупки" Арсена Жумадилова. И признало работу государственного предприятия "Медицинские закупки" в 2020 году неэффективной.

Шаталова обвинила предприятие в срыве закупок на сумму 949,7 миллиона гривен из доведенных до них 5 миллиардов 982 миллионов гривен. Из 483 позиций 108 было не закуплено. По ее словам, это препараты по очень важным направлениям, где лечение должно быть непрерывным.

Скандал между Минздрав и ГП "Медицинские закупки": что известно

3 января Арсен Жумадилов обвинил Степанова в том, что он неправомерно требует от "Медзакупки" согласовывать все закупки вакцин против COVID-19 с Минздравом и вмешивается в переговоры.

Как рассказал руководитель "Медзакупок", Украина могла получить вакцину от Sinovac минимум на 1 доллар США дешевле за 1 дозу препарата.

Тогда он добавил, что если бы не действия Минздрава, сейчас Украина могла бы иметь уже 2 контракта о закупке 2 различных вакцин.

Позже стало известно, что Минздрав медлит с решением о закупке вакцины от второго производителя, в результате чего компания может вообще отказаться от сотрудничества с Украиной.

Жумадилов подчеркнул, что еще с весны 2020 года Минздрав должен был подписать по крайней мере 4 – 5 соглашений с несколькими производителями, которые тогда разрабатывали вакцины по разным технологиям. И необходимо было прописать исчерпывающий перечень требований к вакцинам, которые могут стать основанием для непринятия товара.

5 января директор "Медицинские закупки Украины" сообщил, что Минздрав с 1 января заблокировало деятельность госпредприятия, не утвердив временный план использования бюджетных средств на 2021 год.

Впоследствии ОО "Пациенты Украины" сообщила, что вакцину против коронавируса иностранного производства будут покупать через украинскую компанию-посредника "Лекхим".

Минздрав отдало предпочтение международной организации "Crown Agents" для закупки вакцины против COVID-19, хотя она берет от 4,5% до 5% за услуги.

10 февраля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует закупку вакцин против коронавируса.

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План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала