Минздрав опубликовал план вакцинации украинцев против коронавируса
Министерство здравоохранения Украины обнародовало план массовой вакцинации граждан против COVID-19. Он состоит из 5 этапов.
Всего в Украине выделили 9 групп риска, которых нужно иммунизировать против COVID-19 в первую очередь. Соответствующий план вакцинации опубликовала пресс-служба Минздрава.
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В течение 2021 – 2022 годов Минздрав планирует вакцинировать против коронавируса 50% населения страны. Начало первого этапа запланировано на январь. Но он может начаться позже, поскольку все зависит от поставок вакцины.
В 9 приоритетных групп входят такие категории населения:
- Медработники;
- Военнослужащие;
- Работники социальной сферы;
- Люди, проживающие в учреждениях по долгосрочному уходу и работники таких учреждений;
- Люди старше 60+;
- Работники критически важных структур государственной безопасности (ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, ВСУ, МВД);
- Учителя и другие работники сферы образования;
- Люди в возрастной категории 18 – 59 лет с сопутствующими заболеваниями;
- Люди, которые находятся в местах лишения свободы и следственных изоляторах и работники этих учреждений.
Однако возрастная категория пожилых людей, подлежащих приоритетной иммунизации, может измениться в зависимости от окончательной информации о безопасности, эффективности и переносимости вакцин пожилыми людьми.
Тех, кто согласился вакцинироваться против коронавируса, будут прививать в кабинетах и пунктах прививок, которых в Украине более 11 тысяч. Кроме того, в стране организуют мобильные бригады по иммунизации и временные центры вакцинации по примеру Италии и Германии.
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