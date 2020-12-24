Министерство здравоохранения Украины обнародовало план массовой вакцинации граждан против COVID-19. Он состоит из 5 этапов.

Всего в Украине выделили 9 групп риска, которых нужно иммунизировать против COVID-19 в первую очередь. Соответствующий план вакцинации опубликовала пресс-служба Минздрава.

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В течение 2021 – 2022 годов Минздрав планирует вакцинировать против коронавируса 50% населения страны. Начало первого этапа запланировано на январь. Но он может начаться позже, поскольку все зависит от поставок вакцины.

В 9 приоритетных групп входят такие категории населения:

Медработники;

Военнослужащие;

Работники социальной сферы;

Люди, проживающие в учреждениях по долгосрочному уходу и работники таких учреждений;

Люди старше 60+;

Работники критически важных структур государственной безопасности (ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, ВСУ, МВД);

Учителя и другие работники сферы образования;

Люди в возрастной категории 18 – 59 лет с сопутствующими заболеваниями;

Люди, которые находятся в местах лишения свободы и следственных изоляторах и работники этих учреждений.

Однако возрастная категория пожилых людей, подлежащих приоритетной иммунизации, может измениться в зависимости от окончательной информации о безопасности, эффективности и переносимости вакцин пожилыми людьми.

Тех, кто согласился вакцинироваться против коронавируса, будут прививать в кабинетах и ​​пунктах прививок, которых в Украине более 11 тысяч. Кроме того, в стране организуют мобильные бригады по иммунизации и временные центры вакцинации по примеру Италии и Германии.