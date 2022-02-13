Минздрав ответил на нестандартные вопросы о COVID-вакцинации

Минздрав совместно с INSCIENCE еженедельно отвечает на самые актуальные вопросы вакцинации. Эта неделя – не исключение.

В Минздраве рассказали, защищает ли вакцинация от новых штаммов, нужно ли делать бустер после AstraZeneca и что делать, если нельзя делать прививку из-за болезни.

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Защищает ли вакцинация от новых штаммов коронавируса

Да, вакцинация значительно снижает риск тяжелого течения COVID-19. Но со временем эффективность двух доз снижается, поэтому через 6 месяцев после 2 прививки следует сделать бустерную дозу.

Что делать, если пропустили вторую дозу из-за заболевания COVID-19

В таком случае Минздрав советует привиться сразу, как только сможете по меньшей мере через 28 дней после болезни. Если вакцинировались AstraZeneca, вторую дозу можно сделать не только этим препаратом, но и Pfizer или Moderna.

Также в ведомстве добавили, что людям, получившим первую дозу Coronavac, вторую дозу можно сделать мРНК вакцинами от Pfizer или Moderna.

Нужно ли делать бустер после AstraZeneca

Да. После прививки любыми вакцинами бустерную дозу советуют вводить через 6-9 месяцев после второй дозы препаратами от Pfizer или Moderna.

Минздрав отвечает на вопросы о COVID-вакцинации: