Сейчас в мире зафиксировали более 170 случаев заражения обезьяньей оспой. Главный санитарный врач страны заверил, что для того, чтобы подхватить болезнь, нужно иметь тесный контакт с инфицированным.

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Также он подчеркнул, что обезьяна оспа передается не так быстро, как коронавирус.

Не достаточно пообщаться с человеком рядом, пожать ему руку, надо иметь довольно продолжительный близкий контакт, как с выделением этого человека, либо, например, кровью, либо с какими-то биологическими материалами. Такой тип контакта бывает преимущественно в обиходе. Поэтому скорость передачи этой инфекции не так велика, как при COVID-19,

– сказал Кузин.

Врачи имеют четкий алгоритм действий

По словам Кузина, врачи в Украине, и по всему миру, имеют четкий алгоритм действий на случай обнаружения обезьяньей оспы. Он очень похож на ковидный.

И в течение инкубационного периода и в течение самой болезни люди должны находиться в заведении здравоохранения. Как пояснил санврач, лечение равно небольшому карантину. А после того, как человек выздоровел, он уже не может заразить кого-то.

Главный санитарный врач убежден, что рано или поздно в Украине зарегистрируют обезьянью оспу, но быстро локализуют.

Мы точно знаем, каким образом проводить эпидемиологическое расследование, мы точно знаем чем лечить, как лечить. И что нужно применять, чтобы этот случай был локализован. Поэтому я не уверен, что будет вспышка,

– подчеркнул он.

Нужна ли вакцина от обезьяньей оспы

Пока в мире не планируют проводить массовую вакцинацию от обезьяньей оспы. Болезнь очень редко протекает в тяжелой форме, а скорость передачи – минимальная. Так что, как сказал Кузин, риски ее эндемичного распространения по миру "также минимальны".

Распространение обезьяньей оспы в мире:

7 мая в Великобритании впервые зафиксировали случай обезьяньей оспы. Двое инфицированных людей приехали из Нигерии. Впоследствии недуг обнаружили у врача одного из пациентов.

После этого болезнь обнаружили и в других европейских странах. 20 мая ВОЗ созвала группу ведущих экспертов на экстренное заседание для обсуждения текущей вспышки.

На днях Бельгия ввела обязательный 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой. Это первая страна, которая пошла на такой шаг.

По данным ВОЗ, по состоянию на 27 мая, по всему миру зафиксировали уже около 200 случаев заболевания. Больных обнаружили в 20 странах.

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