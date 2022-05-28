Минздрав ожидает обезьянью оспу в Украине
Источник:Суспильне
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин убежден, что в Украине будут случаи инфицирования обезьяньей оспы. Но, по его мнению, эпидемиологической вспышки не будет.
Сейчас в мире зафиксировали более 170 случаев заражения обезьяньей оспой. Главный санитарный врач страны заверил, что для того, чтобы подхватить болезнь, нужно иметь тесный контакт с инфицированным.
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Также он подчеркнул, что обезьяна оспа передается не так быстро, как коронавирус.
Не достаточно пообщаться с человеком рядом, пожать ему руку, надо иметь довольно продолжительный близкий контакт, как с выделением этого человека, либо, например, кровью, либо с какими-то биологическими материалами. Такой тип контакта бывает преимущественно в обиходе. Поэтому скорость передачи этой инфекции не так велика, как при COVID-19,
– сказал Кузин.
Врачи имеют четкий алгоритм действий
По словам Кузина, врачи в Украине, и по всему миру, имеют четкий алгоритм действий на случай обнаружения обезьяньей оспы. Он очень похож на ковидный.
И в течение инкубационного периода и в течение самой болезни люди должны находиться в заведении здравоохранения. Как пояснил санврач, лечение равно небольшому карантину. А после того, как человек выздоровел, он уже не может заразить кого-то.
Главный санитарный врач убежден, что рано или поздно в Украине зарегистрируют обезьянью оспу, но быстро локализуют.
Мы точно знаем, каким образом проводить эпидемиологическое расследование, мы точно знаем чем лечить, как лечить. И что нужно применять, чтобы этот случай был локализован. Поэтому я не уверен, что будет вспышка,
– подчеркнул он.
Нужна ли вакцина от обезьяньей оспы
Пока в мире не планируют проводить массовую вакцинацию от обезьяньей оспы. Болезнь очень редко протекает в тяжелой форме, а скорость передачи – минимальная. Так что, как сказал Кузин, риски ее эндемичного распространения по миру "также минимальны".
Распространение обезьяньей оспы в мире:
- 7 мая в Великобритании впервые зафиксировали случай обезьяньей оспы. Двое инфицированных людей приехали из Нигерии. Впоследствии недуг обнаружили у врача одного из пациентов.
- После этого болезнь обнаружили и в других европейских странах. 20 мая ВОЗ созвала группу ведущих экспертов на экстренное заседание для обсуждения текущей вспышки.
- На днях Бельгия ввела обязательный 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой. Это первая страна, которая пошла на такой шаг.
- По данным ВОЗ, по состоянию на 27 мая, по всему миру зафиксировали уже около 200 случаев заболевания. Больных обнаружили в 20 странах.
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