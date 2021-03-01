Минздрав ожидает поставку китайской вакцины Coronavac в Украину до 6 марта
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что первая поставка китайской вакцины против коронавируса Coronavac разработки фармпроизводителя Sinovac ожидается до 6 марта.
Источник:Интерфакс-Украина
Как известно, Украина законтрактовала у Sinovac почти 2 миллиона доз вакцины против коронавируса.
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Мы ждем поставку Coronavac, по контракту вакцина должна быть поставлена до 6 марта с предоставлением всех документов по поводу эффективности,
– заявил Степанов.
Министр отметил, что "государство полностью защищено с точки зрения банковских гарантий" в случае несоответствия эффективности вакцины заявленным требованиям.
Что известно о китайской вакцине Coronavac
- Минздрав Украины договорился о поставках 1,9 миллиона доз китайской вакцины Coronavac производства Sinovac Biotech.
- Первой страной в мире, которая выдала разрешение на экстренное применение вакцины Sinovac Biotech за пределами Китая, стала Индонезия. Впоследствии вакцину зарегистрировала Турция.
- Стоимость одной дозы будет стоить 504 грн.
- Первую партию вакцин количеством в 700 тысяч доз должны поставить в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае или одним из компетентных органов ЕС, США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики или Бразилии. Однако поставки вакцины задерживаются.
Главное о вакцинации в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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