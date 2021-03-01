Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что первая поставка китайской вакцины против коронавируса Coronavac разработки фармпроизводителя Sinovac ожидается до 6 марта.

Как известно, Украина законтрактовала у Sinovac почти 2 миллиона доз вакцины против коронавируса.

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Мы ждем поставку Coronavac, по контракту вакцина должна быть поставлена до 6 марта с предоставлением всех документов по поводу эффективности,

– заявил Степанов.

Министр отметил, что "государство полностью защищено с точки зрения банковских гарантий" в случае несоответствия эффективности вакцины заявленным требованиям.

Что известно о китайской вакцине Coronavac

Минздрав Украины договорился о поставках 1,9 миллиона доз китайской вакцины Coronavac производства Sinovac Biotech.

Первой страной в мире, которая выдала разрешение на экстренное применение вакцины Sinovac Biotech за пределами Китая, стала Индонезия. Впоследствии вакцину зарегистрировала Турция.

Стоимость одной дозы будет стоить 504 грн.

Первую партию вакцин количеством в 700 тысяч доз должны поставить в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае или одним из компетентных органов ЕС, США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики или Бразилии. Однако поставки вакцины задерживаются.



Главное о вакцинации в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала