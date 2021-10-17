Об этом рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. По его мнению, в Украине необходима вакцинация подростков.

К теме Может ли COVID-вакцина защитить от других коронавирусов: исследование

Но это (вакцинация детей – 24 канал) будет позже, потому что идет период оформления документов – именно этот контингент необходимо уже сегодня вакцинировать. Документы по вакцинации 14+ уже подготовлены Министерством здравоохранения, но это исключительно компетенция Министерства здравоохранения внедрять данные меры,

– заявил Рубан.

Пока же в Украине продолжается массовая вакцинация против коронавируса для людей в возрасте от 18 лет. У нас есть возможность вакцинировать ребенка в возрасте от 12 лет препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech, но лишь в некоторых случаях.

Какие дети могут вакцинироваться против коронавируса в Украине: перечень

Те, которые имеют высокие риски тяжелого течения COVID-19 и развития осложнений из-за сопутствующих болезней и не имеют противопоказаний к вакцинации;

Выезжают на обучение или с целью объединения семьи в страну, где для пересечения границы необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19;

Являются участниками международных спортивных соревнований или других мероприятий за рубежом;

Приехали из другой страны, где получили первую дозу вакцины Pfizer.

Вакцинация детей в мире

Между тем в США, ЕС и Великобритании уже активно вакцинируют подростков в возрасте от 12 лет. Для иммунизации используют вакцину от компаний Pfizer-BioNTech.

Кроме этого, с 6 сентября на Кубе начали прививать детей в возрасте от 2 лет. При этом в Словакии иммунизация против коронавируса доступна для всех школьников в возрасте от 5 лет. В Израиле также разрешили вакцинировать против коронавируса детей в возрасте от 5 – 11 лет, но лишь в том случае, если у них есть серьезные хронические болезни, которые могут осложнить течение COVID-19.