Это же решила написать в фейсбуке и пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. А вместе с тем и посоветовать, как восстановиться после стресса из-за тяжелого футбольного матча.

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Как болельщику восстановиться после сложного матча

Футбол – это стресс

Это видно и снаружи, но и научные исследования свидетельствуют: во время игры футбольные фанаты переживают сильный стресс (возрастает выделение кортизола – гормона стресса). Не совсем положительно влияет и потребляемая при этом еда и напитки.

Ведь когда любимая команда проигрывает, болельщик может есть на 16% больше вредной пищи, чем обычно (об этом также есть исследования).

А когда команда выигрывает – на 9% меньше (поэтому победы нам нужны даже учитывая такой неожиданный, казалось бы, аспект).

Здесь надо обратить внимание, что гормон кортизол помогает справляться со стрессовыми ситуациями, но его чрезмерное количество вредно для организма. Со временем это может привести к:

Угнетению иммунной системы.

Увеличению веса.

Повышению артериального давления.

Росту риска появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Как восстановиться после стресса

Итак, на протяжении матча организм болельщика переживает 90 или более минут чрезвычайного стресса – и истощается. Как это одолеть?

После матча выйти на прогулку (например, с собакой), встретиться с друзьями.

Или – провести тихий вечер за сериалом, убрать в квартире, приготовить вкусный ужин.

Также неплохо поможет занятия спортом.

Что именно выбрать? То, что приносит человеку больше удовольствия – а значит, помогает справиться со стрессом.

Напомним, хотя и не уверены, что стоит: сборная Украины 3 июля разгромно проиграла Англии в матче четвертьфинала Евро-2020. Счет встречи – 0:4.