Министерство здравоохранения потратило около 1,6 миллиарда на закупку вакцины против коронавируса по бюджетной программе "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19". Это 40% от общего объема программы.

Сколько всего выделили средств

Общий объем программы составляет 4 миллиарда гривен. Из них в 2021 году по общему фонду госбюджета 2,6 миллиарда гривен предусмотрены на закупку вакцины.

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По состоянию на 22 марта из последней суммы потратили 242,6 млн грн.

В то же время по специальному фонду государственного бюджета было выделено для закупки вакцины 1,38 миллиарда гривен, из которых 1,35 миллиарда – уже потратили.

Обратите внимание! Согласно бюджетной программе вакцинации, Минздрав в этом году планирует закупить 7,9 миллиона доз вакцин для 3,9 миллиона человек.

Дополнительные расходы

Дополнительно из бюджета 2020 года в декабре выплатили 964,3 млн гривен за поставки в Украину 1,9 миллиона доз китайской вакцины против коронавируса CoronaVac. Указано, что с учетом той суммы, всего по поставке вакцины выплатили более 2,5 миллиарда гривен.

Сколько стоят вакцины

Бюджетная программа предусматривает, что цена за одну дозу должна составлять 504 грн. Такая же сумма была выплачена за дозу препарата CoronaVac. При этом стоимость дозы индийской вакцины Covishield неизвестна.

Заключение StateWatch

В расследовании StateWatch отметили, что если разделить объем затраченных средств на цену за вакцину, заложенную в бюджетную программу, можно предположить, что уже было закуплено более 4,9 миллиона доз для Украины.

В то же время состоялась поставка лишь 500 тысяч доз вакцины Covishield, а также 215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac.