Как будут проходить испытания
Испытания будут проходить в рамках третьей фазы исследования рекомбинантных белковых препаратов (моновалентной и бивалентной) вакцин, предназначенных для защиты от COVID-19 взрослых в возрасте от 18 лет. Заявку на исследование подала компания Санофи-Авентис Украина.
Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации
Где будут проводить тестирование вакцины:
- в Киеве – в Центре семейной медицины плюс, Эдельвейс Медикс, Медбуд-Клиник, Медицинской клинике Благомед,
- а также в Виннице – в медицинском центре Салютем.
Что известно о вакцине
Вакцина производства Sanofi и GlaxoSmithKline разработана на основе белка-шипа коронавируса, с помощью которого он проникает в клетки и размножается.
Во время второго этапа испытаний в мае препарат показал действенность в более чем 95%.
Ранее в Ровно тоже планировали провести клинические исследования вакцины против коронавируса Название вакцины и производителя не сообщали. Однако, известно, что фирма, заказавшая исследование, будет поставлять вакцину в США.
Что такое клинические испытания
Во время клинических исследований вакцину тестируют на людях, начиная с небольшой группы и заканчивая тысячами людей:
- Первая фаза происходит на количестве добровольцев до 200 человек.
- Вторая фаза – где-то ориентировочно до тысячи добровольцев.
- Третья фаза – это окончательное доказательство эффективности, когда уже доказана безопасность применения. Это чистое доказательство эффективности лекарственного средства на большом количестве добровольцев.
До этого ученые проводили доклинические исследования – изучали вирус, моделировали вакцину и реакцию организма, тестировали прививку на животных.