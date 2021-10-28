Как будут проходить испытания

Испытания будут проходить в рамках третьей фазы исследования рекомбинантных белковых препаратов (моновалентной и бивалентной) вакцин, предназначенных для защиты от COVID-19 взрослых в возрасте от 18 лет. Заявку на исследование подала компания Санофи-Авентис Украина.

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Где будут проводить тестирование вакцины:

в Киеве – в Центре семейной медицины плюс, Эдельвейс Медикс, Медбуд-Клиник, Медицинской клинике Благомед,

а также в Виннице – в медицинском центре Салютем.

Что известно о вакцине

Вакцина производства Sanofi и GlaxoSmithKline разработана на основе белка-шипа коронавируса, с помощью которого он проникает в клетки и размножается.

Во время второго этапа испытаний в мае препарат показал действенность в более чем 95%.

Ранее в Ровно тоже планировали провести клинические исследования вакцины против коронавируса Название вакцины и производителя не сообщали. Однако, известно, что фирма, заказавшая исследование, будет поставлять вакцину в США.

Что такое клинические испытания

Во время клинических исследований вакцину тестируют на людях, начиная с небольшой группы и заканчивая тысячами людей:

Первая фаза происходит на количестве добровольцев до 200 человек.

Вторая фаза – где-то ориентировочно до тысячи добровольцев.

Третья фаза – это окончательное доказательство эффективности, когда уже доказана безопасность применения. Это чистое доказательство эффективности лекарственного средства на большом количестве добровольцев.

До этого ученые проводили доклинические исследования – изучали вирус, моделировали вакцину и реакцию организма, тестировали прививку на животных.