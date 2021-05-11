Министр также во время брифинга высказал мнение, что возможно распространение индийского штамма коронавируса в Украине.

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Очередная волна коронавируса преодолена, но совершенно не время расхолаживаться. Очередная битва с ковидом впереди. Мы прогнозируем, что у нас может быть и четвертая волна коронавируса. Поэтому мы не можем расхолаживаться. Мы должны сделать все, чтобы этот удар не был так жесток,

– сказал Степанов на брифинге.

Глава Минздрава подтвердил опасность индийского штамма коронавируса в мире, который является еще более опасным и агрессивным, чем южноафриканский и британский штаммы.

Отметим, что индийский штамм уже зафиксировали в Польше, Румынии, других странах Европы, а для Украины это остается серьезным вызовом. Сейчас сообщение об инфицировании украинцев этим штаммом не было.

Индийский штамм коронавируса состоит из двух мутаций белка, что может сделать его более устойчивым к вакцинам против COVID-19. В Израиле штамм подтвердили даже у вакцинированных людей.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала