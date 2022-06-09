Минздрав просит фармкомпании Европы поставлять в Россию меньший ассортимент лекарств

Министерство здравоохранения просит европейские фармкомпании пересмотреть ассортимент лекарств, поставляемых в Россию. Мол, так в государстве-агрессоре смогут лечиться собственными "качественными" препаратами.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида. Он провел встречу с организацией Medicines for Europe.

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Необходимо, чтобы сократились средства, которые Россия получает

Комарида заметил: война переходит в длительную фазу, так что нужно сократить те средства, которые Россия получает от иностранных компаний.

Итак, мы призываем европейских фармацевтических производителей пересмотреть ассортимент препаратов, которые они поставляют в Россию, и отказаться, по меньшей мере, от поставок на их рынке.

– объяснил первый заместитель главы Минздрава.

Согласно результатам исследования, подавляющее большинство лекарств, поставляемых в государство-агрессор, являются генериками. Так что если они не будут поступать в Россию, придется россиянам пользоваться собственными препаратами.

Фармпроизводители будут способствовать сокращению налогов, поступающих в Россию

Также, уменьшив ассортимент, фармпроизводители будут способствовать сокращению налогов, поступающих в бюджет государства-агрессора, которое уже 105 дней атакует Украину,

– добавил Комарида.

Также во время встречи участники обсудили изменения в закон "О лекарственных средствах". Речь идет о критериях, согласно которым могут отменить регистрацию компаний, прямо или косвенно связанных с российскими и белорусскими субъектами.

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Medicines for Europe – это организация, представляющая фармкомпании, поставляющие наибольшую долю лекарств в Европе. Это официальная торговая ассоциация для компаний, производящих генерические и биоподобные препараты.

В Украину запретили ввозить российские и белорусские лекарства:

Ранее Украина запретила ввозить на свою территорию препараты, изготовленные в Беларуси и России.

Соответствующий законопроект был принят Верховной Радой в мае 2022 года.

Теперь профильное министерство может отказать в регистрации лекарственного препарата, если хотя бы один элемент был изготовлен на территории России или Беларуси.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что проблемы с лекарствами в Украине нет, однако есть определенные сложности с логистикой.

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