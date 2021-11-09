В Минюсте приказ зарегистрировали под № 1452/37074. Он вступит в силу 9 декабря 2021 года.
К теме Украинцев без прививки с 8 ноября отстранят от работы: кого это коснется
Кто должен вакцинироваться против коронавируса до 8 декабря:
- Работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти,
- Организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений социальной защиты для детей, реабилитационных учреждений,
- Предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 года №83.
Работники вышеуказанных учреждений, которые не вакцинируются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы,
– говорится в сообщении.
Людей с противопоказаниями не будут отстранять от работы
Люди, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации.
Госслужащие, социальные работники и сотрудники стратегически важных предприятий могут привиться от COVID-19 организованно или индивидуально в удобном для них пункте или центре вакцинации.