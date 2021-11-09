В Минюсте приказ зарегистрировали под № 1452/37074. Он вступит в силу 9 декабря 2021 года.

К теме Украинцев без прививки с 8 ноября отстранят от работы: кого это коснется

Кто должен вакцинироваться против коронавируса до 8 декабря:

Работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти,

Организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений социальной защиты для детей, реабилитационных учреждений,

Предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 года №83.

Работники вышеуказанных учреждений, которые не вакцинируются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы,

– говорится в сообщении.

Людей с противопоказаниями не будут отстранять от работы

Люди, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации.

Госслужащие, социальные работники и сотрудники стратегически важных предприятий могут привиться от COVID-19 организованно или индивидуально в удобном для них пункте или центре вакцинации.

Записаться на вакцинацию можно через своего семейного врача или сервис Helsi. Малоподвижные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или с помощью своего врача.