Минздрав расширил перечень организаций, сотрудники которых должны прививаться против COVID-19

8 ноября Минздрав зарегистрировало в Минюсте приказ №2393 от 1 ноября, согласно которому перечень рабочих профессий, подлежащих обязательной вакцинации, существенно расширят.

В Минюсте приказ зарегистрировали под № 1452/37074. Он вступит в силу 9 декабря 2021 года.

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Кто должен вакцинироваться против коронавируса до 8 декабря:

Работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти,

Организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений социальной защиты для детей, реабилитационных учреждений,

Предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 года №83.

Работники вышеуказанных учреждений, которые не вакцинируются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы,

– говорится в сообщении.

Людей с противопоказаниями не будут отстранять от работы

Люди, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации.

Госслужащие, социальные работники и сотрудники стратегически важных предприятий могут привиться от COVID-19 организованно или индивидуально в удобном для них пункте или центре вакцинации.