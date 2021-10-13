Говорится о проекте приказа "Об утверждении Изменений в Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам". Об изменениях в проекте сообщили в пресс-служба Минздрава.

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Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

предприятий, учреждений и организаций, которые принадлежат к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Приказ вступит в силу через месяц со дня его официального опубликования.

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