Минздрав расширит перечень профессий для обязательной COVID-вакцинации: кого коснутся перемены
13 октября 2021 , 17:46Читати новину українською
Источник:Минздрав
Министерство здравоохранения Украины расширит перечень профессий и работников организаций, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса. Всего в перечень добавили еще 3 области.
Говорится о проекте приказа "Об утверждении Изменений в Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам". Об изменениях в проекте сообщили в пресс-служба Минздрава.
К теме Ситуация ухудшается: в Украине более 16 тысяч больных коронавирусом в сутки
Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:
- предприятий, учреждений и организаций, которые принадлежат к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей реабилитационных учреждений;
- предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Приказ вступит в силу через месяц со дня его официального опубликования.
Новость дополняется...