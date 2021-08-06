Три сценария третьей волны

Минздрав готовит 3 планы развития ситуации – оптимальный, умеренный и пессимистический. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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В Минздраве есть ряд прогнозов по росту количества случаев COVID-19 и относительно потенциального течения новой волны. У нас есть расчетное количество коек, которое должно быть отведено в дальнейшем для госпитализации больных на COVID-19,

– рассказал министр.

Он добавил, что министерство определило, сколько должно быть "кроватей с кислородом" и реанимационных коек, если будет пессимистический сценарий.

Обратите внимание! Ранее во время подготовки коек для больных оценивали лишь факт подведения кислорода. Сейчас – оценивают, может ли подаваться к больному 6 литров кислорода за 1 минуту.

Ситуация с коронавирусом в Украине: что известно

Специалисты Киевской школы экономики заявили, что новая вспышка COVID-19 может начаться в Украине еще до 17 августа. Все потому, что уровень госпитализации больных растет.

Сейчас в зоне риска Днепропетровская, Донецкая, Одесская, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области.

В Украине уже третий день растет количество новых случаев заболеваемости в сутки. Так, на протяжении 4 августа коронавирус подхватили 1 052 человека, среди них – 81 ребенок.

К сожалению, 25 больных умерли в сутки.

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