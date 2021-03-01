Несколько дней назад стало известно, что медики были вынуждены утилизировать остатки вакцины из-за ее короткого срока годности. Для популяризации вакцинации Минздрав разрешил делать прививки против COVID-19 общественным деятелям.

По приказу Минздрава остатками препарата для медиков "вне очереди" будут вакцинировать общественных деятелей, деятелей культуры и спорта и лидеров религиозных общин.

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Откуда берутся остатки вакцины

Да, один флакон с вакциной Covishield (AstraZeneca) содержит 10 доз препарата. После вскрытия флакона, ее можно использовать в течение 6 часов – столько длится одна сессия мобильной выездной бригады.

Каскадная вакцинация в действии: смотрите видео 24 канала

Ранее во время первого этапа вакцинации мобильные бригады рассчитывают количество доз вакцины в день по записи медицинских работников, которые согласились на прививку.

Но это же жизнь: кто-то не пришел, у кого-то произошли какие-то обстоятельства. Если это не кратно (десяти), то действительно есть соответствующие дозы, которые не использовали именно для медицинских работников. Мы внесли изменения, если есть такой избыток, чтобы могли вакцинироваться общественные деятели, публичные лица для того, чтобы популяризировать кампанию по вакцинации,

– пояснил Максим Степанов.

Также публичным людям будут предлагать прививки, если медики, которые должны были получить вакцину, откажутся от нее, будут иметь противопоказания для вакцинации, или же дозы препарата из одного флакона используют не полностью.

Главное о вакцинации в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала