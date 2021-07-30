Все имеющиеся исследования подтверждают безопасность вакцинации детей

В ведомстве отмечают, что приняли такую рекомендацию учитывая имеющиеся научные исследования, рекомендации Всемирной организации здравоохранения и соответствующие изменения к инструкции вакцины от Pfizer/BioNTech.

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В каких случаях разрешили вакцинацию детей от 12 лет:

  • если ребенок имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни на COVID-19 из-за сопутствующих болезней и не имеет противопоказаний к вакцинации;
  • если ребенок с целью объединения семьи выезжает в страну, где для пересечения границы необходим сертификат или международное свидетельство вакцинации;
  • если ребенок уезжает на учебу в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации;
  • если ребенок является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19;
  • если ребенок приехал из другой страны, где он получил первую дозу вакцины Comirnaty и имеет документы на подтверждение этого.

Что известно о вакцинации детей против COVID-19

  • В июне этого года Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации, где впервые заявила, что детей можно вакцинировать против коронавируса.
  • Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) также одобрило Pfizer-BioNTech для прививки детей в возрастной категории 12 – 15 лет.
  • В Германии уже проводится вакцинация препаратом Pfizer-BioNTech детей с 12 лет, которые имеют определенные заболевания.
  • Также вакциной производства Pfizer-BioNTech детей прививают с 12 лет в Австрии, Румынии и Италии. В Венгрии вакцинация разрешена с 16 лет.
  • Израиль разрешил вакцинацию детей в начале июня.
  • В Китае детей прививают с 3 лет препаратом CoronaVac.


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