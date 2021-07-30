Минздрав разрешил вакцинацию детей: при каких условиях

Министерство здравоохранения утвердило рекомендации вакцинации против коронавируса детей от 12 лет в некоторых случаях. Вакцинировать детей разрешили препаратом Comirnaty от Pfizer / BioNTech.

Все имеющиеся исследования подтверждают безопасность вакцинации детей

В ведомстве отмечают, что приняли такую рекомендацию учитывая имеющиеся научные исследования, рекомендации Всемирной организации здравоохранения и соответствующие изменения к инструкции вакцины от Pfizer/BioNTech.

К теме В Украине продлят карантин, заболеваемость стремительно растет, – санврач Кузин

В каких случаях разрешили вакцинацию детей от 12 лет:

если ребенок имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни на COVID-19 из-за сопутствующих болезней и не имеет противопоказаний к вакцинации;

если ребенок с целью объединения семьи выезжает в страну, где для пересечения границы необходим сертификат или международное свидетельство вакцинации;

если ребенок уезжает на учебу в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации;

если ребенок является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19;

если ребенок приехал из другой страны, где он получил первую дозу вакцины Comirnaty и имеет документы на подтверждение этого.

Что известно о вакцинации детей против COVID-19

В июне этого года Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации, где впервые заявила, что детей можно вакцинировать против коронавируса.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) также одобрило Pfizer-BioNTech для прививки детей в возрастной категории 12 – 15 лет.

В Германии уже проводится вакцинация препаратом Pfizer-BioNTech детей с 12 лет, которые имеют определенные заболевания.

Также вакциной производства Pfizer-BioNTech детей прививают с 12 лет в Австрии, Румынии и Италии. В Венгрии вакцинация разрешена с 16 лет.

Израиль разрешил вакцинацию детей в начале июня.

В Китае детей прививают с 3 лет препаратом CoronaVac.

Для получения прививки родителям детей 12 – 15 лет либо ребенка в возрасте 16 – 17 лет необходимо обратиться к педиатру или семейному врачу ребенка.



Больше об этом Нет прививки – нет школы: почему вакцинация теперь обязательна и что делать тем, кто против