Для принятия этого решения украинские эксперты проанализировали рекомендации Всемирной организации здравоохранения и последние исследования эффективности вакцины CoronaVac при различных интервалах между дозами.
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Меньший интервал между дозами вакцины
Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech до минимального срока, указанного в официальной инструкции – 14 дней,
– сообщили в Минздраве.
В новом исследовании, которое происходило в Турции, вводили вакцину с интервалом введения между дозами CoronaVac в 14 дней. Ученые обнаружили уровень сероконверсии, то есть выработки антител, в 89,7%
Поэтому Минздрав рекомендует медикам, которые прививают население, приглашать пациентов на получение второй дозы вакцины CoronaVac через 14 дней после первой. К тому же пациенты тоже могут просить сделать вторую прививку быстрее.
Накануне Минздрав со ссылкой на исследование индонезийских медиков опубликовало новые данные эффективности вакцины CoronaVac. Согласно им, китайская вакцина на 96% предотвращает госпитализации при заражении коронавирусом.
CoronaVac в Украине
Источник: Минздав
- CoronaVac – это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "обезвреженный" вирус, организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.
- 1 июня 2021 года ВОЗ одобрила ее для экстренного применения.
- Украина получила 5 677 756 доз вакцины CoronaVac/Sinovac Biotech.
- Почти 1,18 миллиона украинцев уже привились этой вакциной.
- Разработчики заявили, что для пожилых людей нужна третья бустерная доза препарата.