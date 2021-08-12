Минздрав рекомендовал сократить интервал между дозами CoronaVac

Министерство здравоохранения рекомендует сократить до 14 дней интервал между двумя дозами вакцины CoronaVac / Sinovac. Это нужно сделать из-за стремительного распространения коронавируса штамма Дельта.

Для принятия этого решения украинские эксперты проанализировали рекомендации Всемирной организации здравоохранения и последние исследования эффективности вакцины CoronaVac при различных интервалах между дозами.

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Меньший интервал между дозами вакцины

Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech до минимального срока, указанного в официальной инструкции – 14 дней,

– сообщили в Минздраве.

В новом исследовании, которое происходило в Турции, вводили вакцину с интервалом введения между дозами CoronaVac в 14 дней. Ученые обнаружили уровень сероконверсии, то есть выработки антител, в 89,7%

Поэтому Минздрав рекомендует медикам, которые прививают население, приглашать пациентов на получение второй дозы вакцины CoronaVac через 14 дней после первой. К тому же пациенты тоже могут просить сделать вторую прививку быстрее.

Накануне Минздрав со ссылкой на исследование индонезийских медиков опубликовало новые данные эффективности вакцины CoronaVac. Согласно им, китайская вакцина на 96% предотвращает госпитализации при заражении коронавирусом.

CoronaVac в Украине

Источник: Минздав