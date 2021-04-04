Министерство здравоохранения сертифицировало произведенный на "Запорожском металлургическом комбинате" кислород в качестве лекарственного средства для медицинского применения. Его уже отправили в больницу.

Что известно о производстве кислорода в Запорожье

О сертификации кислорода 3 апреля заявил генеральный директор предприятия Александр Мироненко. По его словам, первые 2 тонны кислорода уже отправили в городские больницы Запорожья.

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Имею хорошую новость: кислород, произведенный на "Запорожстали", сертифицирован МОЗ как лекарственное средство для медицинского лечения! Не вдаваясь в подробности, насколько непросто было пройти все круги бюрократического ада, скажу только – оно того стоит,

– заявил Мироненко.

Он подчеркнул, что на предприятие постоянно поступали просьбы о производстве кислорода.

Кстати, кислород для больниц будут предоставлять бесплатно.

"Бизнес "Запорожстали" – это реализация металла. Медицинский кислород для нас – не предмет получения дохода. Мы отдаем его больницам бесплатно в надежде, что это жизненно важная помощь спасать людей", – сказал Мироненко.

Справка. Кислородную станцию построили за деньги предприятия на территории областной инфекционной больницы Запорожья. Рабочее давление хранения изготовленного кислорода составляет не более 16 бар.