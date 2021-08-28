Согласно нему, индийский Serum Institute должен был предоставить препараты Novavax и Covishield. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко время пресс-ланча, посвященного 100 дням на посту главы Минздрава.

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Компания Serum Institute India должна была поставить в Украину:

1,5 миллиона доз вакцин CoviShield;

10 миллионов Novavax.

Какова причина расторжения контракта

Дело в том, что Индия сорвала все сроки поставки CoviShield, несмотря на многочисленные переговоры и предупреждения. Поставки этого препарата прекратились еще весной 2021 года. А вакцину от коронавируса Novavax до сих пор не доставили в Украину (исследования этой вакцины на сегодня не являются достаточными, и она еще не зарегистрирована).

Поэтому юридически процесс расторжения контрактов уже запустили. Ляшко отметил, что Украина давала предоплату за вакцины.

Принимается политическое решение - будем расторгать контракт с Serum Institute of India,

– сказал Ляшко.

Вместе с тем, глава Минздрава заверил, что сейчас в Украине есть достаточно вакцин, чтобы прививать большинство населения.

Предыстория