Минздрав собирается расторгнуть контракт на поставку вакцин из Индии: какая причина
Источник:"Лига.нет"
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинская сторона собирается разорвать контракт с предоплатой на поставку вакцин от индийского производителя.
Согласно нему, индийский Serum Institute должен был предоставить препараты Novavax и Covishield. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко время пресс-ланча, посвященного 100 дням на посту главы Минздрава.
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Компания Serum Institute India должна была поставить в Украину:
- 1,5 миллиона доз вакцин CoviShield;
- 10 миллионов Novavax.
Какова причина расторжения контракта
Дело в том, что Индия сорвала все сроки поставки CoviShield, несмотря на многочисленные переговоры и предупреждения. Поставки этого препарата прекратились еще весной 2021 года. А вакцину от коронавируса Novavax до сих пор не доставили в Украину (исследования этой вакцины на сегодня не являются достаточными, и она еще не зарегистрирована).
Поэтому юридически процесс расторжения контрактов уже запустили. Ляшко отметил, что Украина давала предоплату за вакцины.
Принимается политическое решение - будем расторгать контракт с Serum Institute of India,
– сказал Ляшко.
Вместе с тем, глава Минздрава заверил, что сейчас в Украине есть достаточно вакцин, чтобы прививать большинство населения.
Предыстория
- Напомним, в мае 2021 года в еще тогдашний глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что поставки вакцины Novavax в Украину начнутся в июле – августе. Индия же прекратила экспорт вакцин из-за новой вспышки коронавируса в стране.
- Кроме того, в мае американские СМИ писали, что Индия не планирует возобновлять поставки вакцин от коронавируса до октября 2021 года.