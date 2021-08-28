Минздрав собирается расторгнуть контракт на поставку вакцин из Индии: какая причина

28 августа 2021 , 14:31
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Источник:

"Лига.нет"

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинская сторона собирается разорвать контракт с предоплатой на поставку вакцин от индийского производителя.

Согласно нему, индийский Serum Institute должен был предоставить препараты Novavax и Covishield. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко время пресс-ланча, посвященного 100 дням на посту главы Минздрава.

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Компания Serum Institute India должна была поставить в Украину:

  • 1,5 миллиона доз вакцин CoviShield;
  • 10 миллионов Novavax.

Какова причина расторжения контракта

Дело в том, что Индия сорвала все сроки поставки CoviShield, несмотря на многочисленные переговоры и предупреждения. Поставки этого препарата прекратились еще весной 2021 года. А вакцину от коронавируса Novavax до сих пор не доставили в Украину (исследования этой вакцины на сегодня не являются достаточными, и она еще не зарегистрирована).

Поэтому юридически процесс расторжения контрактов уже запустили. Ляшко отметил, что Украина давала предоплату за вакцины.

Принимается политическое решение - будем расторгать контракт с Serum Institute of India,
 –  сказал Ляшко.

Вместе с тем, глава Минздрава заверил, что сейчас в Украине есть достаточно вакцин, чтобы прививать большинство населения.

Предыстория

  • Напомним, в мае 2021 года в еще тогдашний глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что поставки вакцины Novavax в Украину начнутся в июле – августе. Индия же прекратила экспорт вакцин из-за новой вспышки коронавируса в стране.
  • Кроме того, в мае американские СМИ писали, что Индия не планирует возобновлять поставки вакцин от коронавируса до октября 2021 года.
Автор: Аліна Оліховська