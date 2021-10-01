Минздрав настаивает, чтобы отстранение было на время уголовного производства. Министерство уже направило соответствующие письма владельцам учреждений здравоохранения.

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Если следствие установит, что главный врач заведения непричастен к махинациям, его восстановят в должности.

В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. Поэтому территориальная община будет финансировать учреждение здравоохранения самостоятельно,

– говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что открыли более 350 уголовных производств по факту подделки документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19.

Коронавирус в Украине: коротко