Минздрав настаивает, чтобы отстранение было на время уголовного производства. Министерство уже направило соответствующие письма владельцам учреждений здравоохранения.
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Если следствие установит, что главный врач заведения непричастен к махинациям, его восстановят в должности.
В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. Поэтому территориальная община будет финансировать учреждение здравоохранения самостоятельно,
– говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что открыли более 350 уголовных производств по факту подделки документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19.
Коронавирус в Украине: коротко
- В течение последних суток, 30 сентября, подтвердили 12 034 случая инфицирования коронавирусом. От осложнений болезни умерли 172 пациента. В то же время выздоровели – 3 264 человека.
- С начала пандемии в стране официально зарегистрировали 2 435 413 случаев заболевания коронавирусом.
- По состоянию на 1 октября выздоровели 2 258 455 человек. Но, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 56 446 жителей страны.
- С начала вакцинальной кампании привили 7 072 803 человека, из них получили одну дозу – 7 072 801 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 674 722 человека (из них двое человек получили одну дозу за границей).
- Всего провели 12 747 523 прививки.