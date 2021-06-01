В Минздраве уверяют, что до конца текущей недели в рамках инициативы COVAX в Украину должны поступить более 705 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

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Препарат производится в Италии и имеет торговое название AstraZeneca. Он уже получил разрешение на использование в ЕС, Великобритании, Индии и Канаде, одобрила его и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),

– говорится в сообщении Минздрава.

Вакцина поступит в рамках COVAX

Уже до конца текущей недели в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину должны поступить более 705 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

Она будет предназначена для вакцинации второй дозой тех, у кого прошел интервал в 12 недель после первой прививки.

Вакцинацию препаратом будут проводить прежде всего работникам учреждений здравоохранения, участникам операции Объединенных сил (ООС) на востоке Украины, социальным работникам, священнослужителям, сотрудникам МВД, СБУ, людям в возрасте от 65 лет.

Также вторую дозу вакцины гарантированно получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, или общественники, заверили в Минздраве.

Вакцины AstraZeneca различного производства

В Минздраве отметили, что в Украине делают прививки вакциной AstraZeneca/Covishield, которые изготовлены в Индии, и вакциной AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

В ведомстве подчеркнули, что все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, являются идентичными по составу и технологиям изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми.