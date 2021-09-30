Кто будет отвечать за нарушения
Министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что сейчас идет судебный процесс между поставщиком и логистом.
Внимание Молодость надолго: как витамин Д поможет предотвратить преждевременное старение
Где сейчас эти вакцины
Несмотря на то, что доказательств нарушения условий хранения не было – использовать вакцины недопустимо, поэтому партию хранят на складе.
Виктор Ляшко – глава Минздрава
"Была информация, что при транспортировке был нарушен холодовой режим. Мы эту вакцину (Pfizer – ред.) забрали и начали расследование. Она хранится на складе".
Министр подчеркнул, что в Минздраве не могут допустить в обращение вакцину, где был нарушен температурный режим.
Он уточнил, что речь идет о 34 036 дозах вакцины.
Есть ли в Украине вакцины, у которых истек срок годности
По словам Виктора Ляшко, относительно вакцины AstraZeneca, срок годности которой истекает в октябре, а это 1,7 тысячи доз, то их успеют использовать в течение 30 сентября.
Глава Минздрава подчеркнул, что ни один просроченный препарат не может быть использован.
Виктор Ляшко – глава Минздрава
"Мы понимаем, какая вакцина когда пришла на территорию Украины. Мы понимаем темпы потребления. Мы сейчас работаем со всеми мобильными бригадами, чтобы кололи в первую очередь ту вакцину, у которой быстрее закончится срок годности".
И объяснил, что цикл использования всех лекарственных препаратов происходит именно так:
- всегда сперва используются лекарственные средства, срок годности которых наименьший,
- другие откладываются в резерв, даже если поставки происходят.