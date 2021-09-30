Минздрав утилизирует 34 тысячи вакцин Pfizer: причина не в сроке годности

Министерство здравоохранения утилизирует 34 тысячи доз вакцины Pfizer. В ведомстве пояснили, что у этой партии вакцины были нарушены условия хранения.

Кто будет отвечать за нарушения

Министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что сейчас идет судебный процесс между поставщиком и логистом.

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Где сейчас эти вакцины

Несмотря на то, что доказательств нарушения условий хранения не было – использовать вакцины недопустимо, поэтому партию хранят на складе.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Была информация, что при транспортировке был нарушен холодовой режим. Мы эту вакцину (Pfizer – ред.) забрали и начали расследование. Она хранится на складе".

Министр подчеркнул, что в Минздраве не могут допустить в обращение вакцину, где был нарушен температурный режим.

Он уточнил, что речь идет о 34 036 дозах вакцины.

Внимание! Недавно Украина в рамках инициативы COVAX получила три морозильные камеры для хранения вакцины Pfizer против COVID-19 при ультранизких температурах.

Камеры с диапазоном температур от -40 до -86 градусов производства Vestfrost (Дания) должны были установить на складе ГП "УкрМедПостач" Министерства здравоохранения.

Украина получила морозильные камеры именно сейчас, ведь, как анонсировали в правительстве, в течение ближайших месяцев в Украину еженедельно будет поступать почти по 500 тысяч доз препарата от Pfizer.

Есть ли в Украине вакцины, у которых истек срок годности

По словам Виктора Ляшко, относительно вакцины AstraZeneca, срок годности которой истекает в октябре, а это 1,7 тысячи доз, то их успеют использовать в течение 30 сентября.

Глава Минздрава подчеркнул, что ни один просроченный препарат не может быть использован.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Мы понимаем, какая вакцина когда пришла на территорию Украины. Мы понимаем темпы потребления. Мы сейчас работаем со всеми мобильными бригадами, чтобы кололи в первую очередь ту вакцину, у которой быстрее закончится срок годности".

И объяснил, что цикл использования всех лекарственных препаратов происходит именно так:

всегда сперва используются лекарственные средства, срок годности которых наименьший,

другие откладываются в резерв, даже если поставки происходят.

По данным Минздрава, в Украине вакцинировано против коронавируса 6 926 719 человек, из них получили одну дозу – 6 926 717 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 565 270 человек (из них двое человек получили одну дозу за границей).