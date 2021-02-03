Министерство здравоохранения ввело модуль иммунизации населения Украины. Он необходим для хранения данных о COVID-вакцинации.

Источник: 24 канал

Модуль будет иметь все необходимые международные стандарты хранения данных, об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.

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Для чего создают модуль иммунизации

Для того чтобы в будущем, когда пациент обратится к врачу, понимать, что он вакцинирован, электронная система лучше всего для этого подходит. Для этого мы разработали модуль иммунизации,

– сказал замминистра.

Как будет работать модуль иммунизации

По словам Кучера, информация об иммунизации в модуле будет храниться в удобном формате. Врач может внести информацию о типе вакцины, дозировке, причинах проведения или непроведения вакцинации.

"Медицинскому персоналу не надо будет учиться и использовать новое программное средство и что-то придумывать. Это будет реализовано в том функционале медицинской информационной системы, которая представлена в учреждении", – рассказал замминистра.

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