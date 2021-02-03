Минздрав ввел модуль иммунизации: что это и почему это важно
Министерство здравоохранения ввело модуль иммунизации населения Украины. Он необходим для хранения данных о COVID-вакцинации.
Источник: 24 канал
Модуль будет иметь все необходимые международные стандарты хранения данных, об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.
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Для чего создают модуль иммунизации
Для того чтобы в будущем, когда пациент обратится к врачу, понимать, что он вакцинирован, электронная система лучше всего для этого подходит. Для этого мы разработали модуль иммунизации,
– сказал замминистра.
Как будет работать модуль иммунизации
По словам Кучера, информация об иммунизации в модуле будет храниться в удобном формате. Врач может внести информацию о типе вакцины, дозировке, причинах проведения или непроведения вакцинации.
"Медицинскому персоналу не надо будет учиться и использовать новое программное средство и что-то придумывать. Это будет реализовано в том функционале медицинской информационной системы, которая представлена в учреждении", – рассказал замминистра.
Коротко о вакцинации от коронавируса в Украине
- Уже в феврале 2021 году Украина получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech.
- Затем Украина получит партию вакцин производства AstraZeneca в размере почти 4 миллионов доз.
- Она должна поступить в размере около 4 миллионов к концу второго квартала 2021 года.
- Первыми вакцину должны получить медицинские работники.
- Известно, что вакцинация будет добровольной.
Информация: Виктор Ляшко в эфире "Прямой"
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