Вакцину против коронавируса компании Pfizer в регионы Украины будет развозить ООО "Фармасофт". Логистическая компания победила в открытом тендере.

Вакцина Pfizer должна находиться в ультранизких температурах. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Врач объяснил, что тендер проводил проект USAID "Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев". Он выполняется международной организацией MSH в соответствии с международными закупочными процедурами.

По его результатом выбрали логистическую компанию ООО "Фармасофт" для транспортировки и ответственного хранения вакцины против COVID-19 в условиях ультранизкой температуры,

– отметил Ляшко.

Он добавил, что в ближайшее время с победителем тендера организуют встречи для проведения микропланирования и разработки пошагового плана развоза вакцин Pfizer.

"Впереди, конечно, сложнее, но мы готовы! Готовые к принятию 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech в пределах первой поставки от COVAX", – подчеркнул Ляшко.

Обратите внимание! Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация в Украине может начаться уже с 15 февраля. Прививки начнут делать, если в наше государство поступит первый миллион доз вакцины AstraZeneca.

Что известно о "Фармасофт" На рынке фармацевтической логистики киевская компания работает более 20 лет. Она предоставляет услуги по перевозке клинических исследований, биообразцов и медикаментов. "Фармасофт" также занимается таможенным оформлением лекарств. На складах компании есть отдельные помещения для различных температурных режимов – от -80 до +25 градусов.

Источник: сайт На рынке фармацевтической логистики киевская компания работает более 20 лет. Она предоставляет услуги по перевозке клинических исследований, биообразцов и медикаментов. "Фармасофт" также занимается таможенным оформлением лекарств. На складах компании есть отдельные помещения для различных температурных режимов – от -80 до +25 градусов.Источник: сайт "Фармасофт"​



Этапы вакцинации против коронавируса в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала