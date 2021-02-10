Минздрав выбрал компанию, которая будет развозить вакцину Pfizer: детали
Вакцину против коронавируса компании Pfizer в регионы Украины будет развозить ООО "Фармасофт". Логистическая компания победила в открытом тендере.
Источник:фейсбук Виктора Ляшко
Вакцина Pfizer должна находиться в ультранизких температурах. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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Врач объяснил, что тендер проводил проект USAID "Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев". Он выполняется международной организацией MSH в соответствии с международными закупочными процедурами.
По его результатом выбрали логистическую компанию ООО "Фармасофт" для транспортировки и ответственного хранения вакцины против COVID-19 в условиях ультранизкой температуры,
– отметил Ляшко.
Он добавил, что в ближайшее время с победителем тендера организуют встречи для проведения микропланирования и разработки пошагового плана развоза вакцин Pfizer.
"Впереди, конечно, сложнее, но мы готовы! Готовые к принятию 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech в пределах первой поставки от COVAX", – подчеркнул Ляшко.
Что известно о "Фармасофт"На рынке фармацевтической логистики киевская компания работает более 20 лет. Она предоставляет услуги по перевозке клинических исследований, биообразцов и медикаментов. "Фармасофт" также занимается таможенным оформлением лекарств. На складах компании есть отдельные помещения для различных температурных режимов – от -80 до +25 градусов.
Источник: сайт "Фармасофт"
Этапы вакцинации против коронавируса в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала
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