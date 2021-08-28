Министр здравоохранения отметил, что по состоянию на 27 августа сделали уже 8,8 миллиона уколов от COVID-19. Об этом он сообщил во время общения с представителями СМИ.

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За август мы сделали 3,2 миллиона прививок. То есть мы приближаемся к той цифре, о которой я говорил. Возможно, если не праздники, то мы бы с легкостью вышли на 10 миллионов. Сейчас мы выйдем на эту цифру, вероятно, с задержкой в ​​неделю – это максимум,

– сказал глава Минздрава.

Виктор Ляшко также добавил, что в Украину суммарно уже завезли 19,2 миллиона доз вакцин. Кроме этого, поставки постоянно будут продолжаться.

Вакцинация в Украине. В целом провели 8 802 596 прививок, из которых: 5 265 633 человека – получили одну дозу; 3 536 963 человека – (из них двое за рубежом) получили две дозы.

Ситуация с COVID-19 в Украине