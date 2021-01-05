Директор государственного предприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов заявил, что Минздрав с 1 января заблокировал их деятельность, не утвердив временный план использования бюджених средств на 2021 год.

По словам руководства "Медзакупок", финансирование госпредприятия заблокировано. Об этом гендиректор "Медзакупок" Украины Арсен Жумадилов написал во вторник, 5 января, на своей странице в фейсбуке.

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Сейчас мы снова без финансирования. Теперь это не только вопрос закупок этого года. Это также вопрос непрерывности поставок и отгрузок лекарств и средств индивидуальной защиты, размещение медицинского оборудования в опорных больницах страны, работы информационно-аналитических систем и тому подобное. Выкручивания рук за счет других,

– заявил Жумадилов.

В "Медзакупках" сообщили, что из-за блокирования они не могут принимать и развозить лекарства и медизделия, закупленные по государственным программам Минздрава. К примеру, по таким направлениям, как детская и взрослая онкология, ДЦП, рассеянный склероз, препараты для лечения дыхательных расстройств новорожденных.

Кроме того, это касается средств индивидуальной защиты и товаров, закупленных для противодействия коронавируса. Руководство добавило, что подобная ситуация уже имела место в 2020 году.

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