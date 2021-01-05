Минздрав заблокировал работу "Медзакупок", – руководитель предприятия
Директор государственного предприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов заявил, что Минздрав с 1 января заблокировал их деятельность, не утвердив временный план использования бюджених средств на 2021 год.
По словам руководства "Медзакупок", финансирование госпредприятия заблокировано. Об этом гендиректор "Медзакупок" Украины Арсен Жумадилов написал во вторник, 5 января, на своей странице в фейсбуке.
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Сейчас мы снова без финансирования. Теперь это не только вопрос закупок этого года. Это также вопрос непрерывности поставок и отгрузок лекарств и средств индивидуальной защиты, размещение медицинского оборудования в опорных больницах страны, работы информационно-аналитических систем и тому подобное. Выкручивания рук за счет других,
– заявил Жумадилов.
В "Медзакупках" сообщили, что из-за блокирования они не могут принимать и развозить лекарства и медизделия, закупленные по государственным программам Минздрава. К примеру, по таким направлениям, как детская и взрослая онкология, ДЦП, рассеянный склероз, препараты для лечения дыхательных расстройств новорожденных.
Кроме того, это касается средств индивидуальной защиты и товаров, закупленных для противодействия коронавируса. Руководство добавило, что подобная ситуация уже имела место в 2020 году.
Скандал между Минздравом и "Медзакупками": что известно
- 3 января Арсен Жумадилов обвинил Степанова в том, что он неправомерно требует от "Медзакупок" согласовывать все закупки вакцин от COVID-19 с Минздравом и вмешивается в переговоры.
- Тогда он добавил, что если бы не действия Минздрава, сейчас Украина могла бы иметь уже 2 контракта о закупке 2 разных вакцин.
- Как рассказал руководитель "Медзакупок", Украина могла получить вакцину от Sinovac минимум на 1 доллар США дешевле 1 дозу препарата.
- Жумадилов подчеркнул, что еще с весны 2020 Минздрав должен был подписать минимум 4 – 5 соглашений с несколькими производителями, которые тогда разрабатывали вакцины по различным технологиям. И необходимо было прописать исчерпывающий перечень требований к вакцинам, которые могут стать основанием для непринятия товара.
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