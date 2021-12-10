Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что заведение проверит лицензионную комиссию Министерства.

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В это заведение с сегодняшнего дня запрещено передавать вакцину, которую закупили за средства государственного бюджета или доставили в рамках глобальной инициативы COVAX,

– подчеркнул Ляшко.

Дополнительно это заведение проверит лицензионную комиссию Министерства по соблюдению лицензионных условий.

Почему такое решение принял Ляшко

По словам министра, люди, которые имеют поддельный сертификат вакцинации, могут получить прививку против коронавируса, только если они добровольно признаются в содеянном и активно будут способствовать раскрытию правонарушения.

Анонимные прививки, которые начали делать на Закарпатье, министр здравоохранения назвал недопустимыми. Там тайно, под псевдонимами прививают тех, кто купил фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Что известно об "анонимной вакцинации"

В медучреждении сделали более 1400 прививок. Их проводили в Ужгороде круглосуточно на улице Восточной, 4/1 (медицинский центр Prevention Hospital).

Среди тех, кто пришел вакцинироваться – медработники, госслужащие, военные, учителя и те люди, которые не делали прививки из религиозных соображений.

Ранее в Минздраве назвали регионы, где самые низкие показатели вакцинации: Волынь, Буковину, Закарпатье и Ивано-Франковщину.

Обратите внимание! С 9 декабря в Украине решили отстранять от работы социальных работников и государственных служащих, у которых нет прививки против коронавируса. Без сохранения зарплаты отстранят тех работников, которые не имеют документа о прививках по крайней мере одной дозой вакцины, сертификата или справки о выздоровлении от COVID-19 или справки о противопоказаниях к прививке.



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