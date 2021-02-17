Министерство здравоохранения запустило отдельный информационный портал по вопросам вакцинации против COVID-19 в Украине.

Минздрав совместно с партнерами запустили отдельный информационный портал по вопросам вакцинации против COVID-19 – vaccination.covid19.gov.ua.

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Портал является официальным источником информации. На нем можно узнать об этапах и целевых группах вакцинации, какие вакцины будут использоваться и как будет происходить сам процесс вакцинации в Украине.

Это первая версия портала с базовой информацией для граждан, в частности с настройками для людей с нарушениями зрения. До конца февраля функционал портала будет расширен дополнительными разделами и мобильной версией,

– сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

В пресс-службе добавили, что после обновления сайт будет разделен на две части. Одна будет содержать информацию для широкой аудитории, а вторая – специализированную информацию для медицинских работников.

Также веб-сайт будет содержать информационные панели статистических данных о ходе прививочной кампании в Украине. Все данные на сайте будут обновляться в режиме, близком к реальному времени.



Этапы вакцинации / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала